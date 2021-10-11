Инфекционист о необъяснимом последствии коронавируса: «Помочь мы не можем»

По словам врача Ильи Акинфиева, странный синдром у перенесших COVID-19 пациентов может наблюдаться в течение полугода и даже дольше.

После перенесенного коронавируса пациенты порой долгое время живут с необъяснимо высокой температурой тела. Об этом журналистам рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. По его словам, медицина не может объяснить, как и почему это происходит. В этом состоянии, естественно, человек чувствует себя больным, он испытывает постоянную усталость, но никаких объективных показаний для лечения при этом специалисты выявить не могут.

Как отметил Акинфиев, другим распространенным посковидным синдромом является потеря обоняния, и этот феномен также остается неразрешенным. Срок восстановления чувствительности к запахам у каждого инфицированного разный, а единой схемы борьбы не существует. Кроме того, известны случаи, когда восприятие меняется, и рецепторы начинают «обманывать» человека: после выздоровления он переживает так называемые обонятельные галлюцинации, отмечает перемену вкусовых предпочтений.

«У меня есть пациенты, у которых температура 37,1 и 37,2 градуса после перенесенного коронавируса сохраняется больше полугода… Ничего особенного нет, воспаления нет, никакой другой инфекции нет. Это именно от последствий, с которыми никак и ничего не поделаешь. Люди эту температуру чувствуют, жалуются на утомляемость, а помочь мы им не можем», — рассказал URA.RU инфекционист.

Другой эксперт издания, иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов объяснял недомогание перенесших недуг ущербом, нанесенным коронавирусом сосудистой и иммунной системам, сердцу и обменным процессам. Он объяснил такое воздействие воспалительным процессом, который запускает в теле COVID-19. Защитные функции организма могут давать сбои несколько месяцев, а то и целый год, если течение болезни было тяжелым.

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