Опубликованы кадры последствий ДТП с мужем экс-солистки «Винтажа» Плетневой

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Карина Бернтгольц
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Управлявший мотоциклом Harley-Davidson Кирилл Сыров столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter.

Опубликованы кадры последствий ДТП с мужем экс-солистки «Винтажа» Плетневой

Фото: ВКонтакте @hd_baraholka

В социальных сетях опубликовали кадры последствий жесткого ДТП, в котором разбился муж Анны Плетневой Кирилл Сыров. Как ранее стало известно 5-tv.ru, на первом километре Ильинского подъезда в Московской области управлявший мотоциклом Harley-Davidson супруг артистки столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter. В результате Сырова доставили в больницу. 

ВКонтакте @hd_baraholka

На фото с места аварии видно, что мотоцикл бизнесмена перевернулся. Иномарка, в которую врезался муж Плетневой, получила серьезные повреждения. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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