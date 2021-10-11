Обладателям какой группы крови нельзя пить алкоголь? — ответ ученых

|
Артем Решетов
4 611

Ученые определили, каким людям следует полностью отказаться от алкоголя

Обладателям какой группы крови нельзя пить алкоголь? — ответ ученых

Фото: Depositphotos / kmiragaya

Злоупотреблять спиртным не рекомендуется никому — здоровье не купишь. Но обладателям одной группы крови стоит совсем отказаться от употребления горячительных напитков.

Ученые определили, каким людям следует полностью отказаться от алкоголя — оказалось, что группа крови является в этом вопросе определяющим фактором. Науке уже давно известно, что рацион и образ жизни необходимо корректировать в зависимости от характеристик крови — но с алкоголем немного другая история. Дело в том, что в спирали ДНК ген, который отвечает за то, какая у вас группа крови, находится в той же части, что и ген, который, как считают эксперты, определяет склонность к алкоголизму.

Американский психолог Морзе проанализировал данные пациентов, лечившихся от алкоголизма в США и Японии, и почти половина из них — обладатели второй группы крови. Эти данные справедливы и для всего остального мира методом простой экстраполяции.

Несмотря на отсутствие понимания точного механизма, ученые полагают, что из-за особенностей работы надпочечников у людей со второй группой крови в крови недостаточно глюкозы, и они на подсознательном уровне пытаются компенсировать его алкоголем. Кроме того, обладателям такого типа крови очень просто сбросить стресс путем употребления горячительного, и со временем это превращается в поведенческую модель.

Но это не значит, что всем остальным алкоголь полезен — людям с первой группой крови употреблять спиртное вредно из-за предрасположенности к проблемам работы желудочно-кишечного тракта, с третьей — из-за заболеваний сердца и печени. Самыми устойчивыми к алкоголю ученые считают «универсальных реципиентов» — людей с четвертой группой крови. Но злоупотреблять не рекомендуется никому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области.

+9° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
71.88
0.24 83.09
0.16
Энергии конфликтуют: совет дня на вторник 12 октября, по системе Бацзы

Последние новости

22:02
Бывшая жена Александра Серова рассказала о состоянии артиста
21:47
В правительстве оценили вероятность нехватки вакцины регионах РФ
21:31
Что известно об уникальных экспонатах выставки Сальвадора Дали в Петербурге
21:20
Спасших рухнувшую с моста в реку школьницу полицейских наградили во Пскове
21:09
Можно ли изменить судьбу, случайно поменяв дату рождения?
20:50
Медведчук: сфабрикованным уголовным делом хотят отвлечь внимание от скандалов Зеленского

Сейчас читают

Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 11 по 24 октября
Жорин об умершем бывшем официальном представителе СК: «Харизматичный человек»
Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября
Калькулятор счастья: как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака