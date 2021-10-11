Злоупотреблять спиртным не рекомендуется никому — здоровье не купишь. Но обладателям одной группы крови стоит совсем отказаться от употребления горячительных напитков.

Ученые определили, каким людям следует полностью отказаться от алкоголя — оказалось, что группа крови является в этом вопросе определяющим фактором. Науке уже давно известно, что рацион и образ жизни необходимо корректировать в зависимости от характеристик крови — но с алкоголем немного другая история. Дело в том, что в спирали ДНК ген, который отвечает за то, какая у вас группа крови, находится в той же части, что и ген, который, как считают эксперты, определяет склонность к алкоголизму.

Американский психолог Морзе проанализировал данные пациентов, лечившихся от алкоголизма в США и Японии, и почти половина из них — обладатели второй группы крови. Эти данные справедливы и для всего остального мира методом простой экстраполяции.

Несмотря на отсутствие понимания точного механизма, ученые полагают, что из-за особенностей работы надпочечников у людей со второй группой крови в крови недостаточно глюкозы, и они на подсознательном уровне пытаются компенсировать его алкоголем. Кроме того, обладателям такого типа крови очень просто сбросить стресс путем употребления горячительного, и со временем это превращается в поведенческую модель.

Но это не значит, что всем остальным алкоголь полезен — людям с первой группой крови употреблять спиртное вредно из-за предрасположенности к проблемам работы желудочно-кишечного тракта, с третьей — из-за заболеваний сердца и печени. Самыми устойчивыми к алкоголю ученые считают «универсальных реципиентов» — людей с четвертой группой крови. Но злоупотреблять не рекомендуется никому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области.