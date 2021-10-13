Социальные сети так прочно вошли в нашу жизнь, что многие готовы делиться своими снимками в самых разных ситуациях. Некоторые даже при посещении такого места, как кладбище, спешат достать телефон и сделать снимки на память.

Чем опасно фотографироваться на кладбище и почему не стоит хранить такие снимки в памяти телефона или у себя дома, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал экстрасенс Андрей Харрис.

По мнению эксперта по эзотерике, нельзя фотографироваться на кладбище и тем более, садиться на надгробие, заходить внутрь оград.

«Делая подобный снимок, вы оставляете свой энергоинформационный фантом на кладбище, который затем принадлежит миру мертвых. Ваша энергия будет уходить в тот мир, вы можете чувствовать слабость, в вашей жизни могут приключаться различные неприятности и даже болезни до тех пор, пока такая фотография будет существовать», — уверен Андрей Харрис.

Экстрасенс объяснил, также, в чем заключается наибольшая опасность подобных кадров. По словам эксперта, в момент фотографирования, на снимок может попасть неупокоенная душа либо же злой дух, которые будут пытаться выйти через фотографию в мир живых людей, если, по тем или иным причинам, им в мире мертвых не комфортно. По мнению эксперта, вряд ли кто-то захочет сознательно стать таким проводником.

«Самые опасные фотографии получаются на зеркальные фотоаппараты с последующей печатью на бумагу. Зеркало — это магический инструмент. Во время снимка мы формируем портал — ловушку. Если в нее попадает недобрый дух и та же самая неупокоенная душа, они начинают жить в этих фотографиях», — полагает Харрис.

С точки зрения эзотерики, вместе со снимком, вы можете принести домой ту самую нечистую силу, которая в него попала. После этого возникает риск столкнуться со странными явлениями уже в собственной квартире.

По словам экстрасенса, вы можете начать слышать необычные шумы, треск или даже голоса, также возможно появление галлюцинаций, по ночам жильцов могут начать мучить кошмары.

В такой ситуации эксперт советует незамедлительно избавиться от опасных снимков — удалить их из телефона или выбросить.

Если же по каким-то причинам, у вас возникнет необходимость все же сфотографироваться на кладбище, то специалист советует делать это на беззеркальную камеру. Следует быстро отправить снимок тому, кто его просил, к примеру, при этом хранить такие кадры категорически нельзя.

Тем, кто хранит у себя распечатанные фото с места последнего упокоения родственника или близкого, лучше отнести их на могилу этого человека, отмечает экстрасенс.

«На кладбище можно фотографироваться только тем людям, у которых есть посвящение в работу со стихией смерти — определенным магам и ведьмам», — считает Харрис.

По мнению экстрасенса, обычным людям все же не стоит запечатлевать себя или определенное место на фото при посещении столь своеобразного места.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Любовь Толкалина возмутила поклонников очередным фото на кладбище.