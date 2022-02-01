Пальчики оближешь: Рецепт быстрого и вкусного ужина от Василия Емельяненко

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала 1 343

Кулинарный блогер Василий Емельяненко поделился рецептом доступного и быстрого ужина из куриной голени, приготовленной в духовке.

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Неутомимый шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом доступного и быстрого ужина из острых куриных ножек, на приготовление которого уйдет около 20-25 минут, но результат будет потрясающим для вас и вашей семьи, при желании гостей.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Куриные голени — 8 шт.;
  • Смесь специй (сухой чеснок, сладкая паприка, копченая паприка, соль).

Глазурь

  • соевый соус — 2 ч. л.;
  • мед — 3 ст. л.;
  • чили-соус шрирача;
  • томатная паста — 2 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • рисовый уксус или лимонный сока для кислоты.

Способ приготовления

Голень надрезаем и оголяем верхнюю косточку.

Мякоть обсыпаем смесью из специй.

Выкладываем косточками вверх в противень с пергаментной бумагой, жарим их в духовке десять-пятнадцать минут.

Пока курятина готовится, делаем глазурь из соевого соуса, меда, шрирачи, томатной пасты и лимонного сока.

Достаем из духовки полуготовые ножки, обмазываем их глазурью и в таком виде отправляем обратно в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов без конвекции, иначе мясо получится сухим.

Достаем сочные пикантные ножки и ужинаем.

Приятного аппетита!

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