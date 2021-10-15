Алексей Панин поделился подробностями своей интимной жизни в Испании

|
Ника Шумерская
1 008

Алексей Панин: «Особых подвигов в сексе сейчас нет. Так, групповушки»

Алексей Панин поделился подробностями своей интимной жизни в Испании

Фото: Instagram @actor.panin

Эпатажный артист, прославившийся на сексуальных скандалах, немного умерил свой пыл за границей.

Эпатажный актер Алексей Панин, прославившийся на сексуальных скандалах, немного умерил свой пыл за границей. Похоже, Испания, где он сейчас проживает с дочерью, — не совсем удачное место для смелых экспериментов любвеобильного Панина.

«Особых подвигов в сексуальной жизни у меня в последние годы нет. Чего-то такого экстраординарного не происходило. Ну так, „групповушки“ были. Потрахались и разошлись. В Испании у меня вообще нет любовниц. Секса у меня сейчас нет», — заявил Панин в интервью журналисту Дмитрию Гордону для его YouTube-шоу.

«Спасают» 44-летнего провокатора интернет-ресурсы с пикантным содержимым, так как, по словам Алексея, рядом с ним оказываются привлекательные, и он не против вступить с ними в сексуальную связь, но «пока не сложилось».

За все время у него была лишь одна любовница и то на одну ночь, «отрывается» Панин лишь в Москве, куда иногда наведывается. Однако насовсем возвращаться в столицу секс-экспериментатор не спешит, предпочитая «свободную» Европу. Правда, признался актер, его арабских соседей смущает, когда он выходит нагишом на балкон.

Возможно, именно извращенные вкусы знаменитости сыграли с ним злую шутку: репутация «распущенного» напрямую отразилась на его финансовом состоянии, на родине Панин перестал быть востребованным в профессии.

Ранее 5-tv.ru ранее рассказывал, чем известен обвиненный Паниным в домогательствах Харитонов.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.24
-0.54 82.73
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Алана Мамаева обвинила бывшего мужа в употреблении наркотиков
7:35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
7:35
Четверо российских туристов найдены мертвыми в отеле в Албании
7:33
Как правильно целоваться: шесть подсказок от секс-эксперта
7:17
Лещенко рассказал, кто сможет написать для Бузовой хорошую песню
7:01
Подоконник изобилия: ТОП-5 овощей для выращивания в квартире

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Знаки подсознания: Как узнать на первом свидании, суждено ли вам быть вместе
Врач рассказала, чем на самом деле больна экс-жена Аршавина
Как дата рождения влияет на доходы человека

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака