Алексей Панин поделился подробностями своей интимной жизни в Испании

Эпатажный артист, прославившийся на сексуальных скандалах, немного умерил свой пыл за границей.

Эпатажный актер Алексей Панин, прославившийся на сексуальных скандалах, немного умерил свой пыл за границей. Похоже, Испания, где он сейчас проживает с дочерью, — не совсем удачное место для смелых экспериментов любвеобильного Панина.

«Особых подвигов в сексуальной жизни у меня в последние годы нет. Чего-то такого экстраординарного не происходило. Ну так, „групповушки“ были. Потрахались и разошлись. В Испании у меня вообще нет любовниц. Секса у меня сейчас нет», — заявил Панин в интервью журналисту Дмитрию Гордону для его YouTube-шоу.

«Спасают» 44-летнего провокатора интернет-ресурсы с пикантным содержимым, так как, по словам Алексея, рядом с ним оказываются привлекательные, и он не против вступить с ними в сексуальную связь, но «пока не сложилось».

За все время у него была лишь одна любовница и то на одну ночь, «отрывается» Панин лишь в Москве, куда иногда наведывается. Однако насовсем возвращаться в столицу секс-экспериментатор не спешит, предпочитая «свободную» Европу. Правда, признался актер, его арабских соседей смущает, когда он выходит нагишом на балкон.

Возможно, именно извращенные вкусы знаменитости сыграли с ним злую шутку: репутация «распущенного» напрямую отразилась на его финансовом состоянии, на родине Панин перестал быть востребованным в профессии.

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