Как Андрей Харитонов превратился в «Человека-невидимку» и сгорел от рака

Актер Андрей Харитонов хорошо известен зрителям старшего поколения. Его карьера началась со стремительного взлета, за которым последовали годы мучительных попыток реализовать себя, алкоголизм, безденежье и мучительная смерть.

Андрей Харитонов родился в Киеве в семье инженера и учительницы. Студенту выпускного курса Киевского театрального института имени Карпенко-Карого невероятно повезло. Его пригласили на главную роль в фильме «Овод», который принес Харитонову настоящую славу.

За роль Артура Бертона в трехсерийном фильме режиссера Николая Мащенко актер был удостоен государственную премию Украинской ССР имени Шевченко. Отметили талантливого молодого актера и на международном уровне. За лучшую мужскую роль Харитонов получил приз «Золотая Нимфа» на Международном телевизионном фестивале в Монте-Карло.

После успешного дебюта Харитонов стал настоящим секс-символом. Поклонницы обожали статного красавца с тонким профилем и пронзительным взглядом. Впрочем, сам Харитонов позднее признавался, что в молодости вовсе не считал себя привлекательным.

После «Овода» Харитонов был нарасхват. Режиссеры наперебой приглашали его в свои картины. Харитонов много снимался — один за другим выходили фильмы «На гранатовых островах», «Тайна «Черных дроздов», «Человек-невидимка».

Однако серьезных ролей год от года становилось все меньше. Тогда актер решил реализовать свои актерские способности на театральной сцене.

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В 1984 году Харитонов стал актером Малого театра в Москве. Актер сыграл в таких спектаклях, как «Накануне», «Федра», «Доходное место» и «Двое на качелях».

В 1990-е Харитонов переживал нелегкие времена. Актер находился в финансовом и творческом кризисе. Не было ни ролей, ни денег. Он стал часто выпивать. В какой-то момент не выдержало здоровье.

Харитонов заболел и тогда, по его собственному признанию, осознал, что алкоголь просто сведет его в могилу, поэтому нашел врача, который помог ему справиться с зависимостью.

Выход артист решил найти в творчестве. В 1991-м Харитонов пробует себя в качестве режиссера. Его первый и единственный фильм «Жажда страсти» по мотивам рассказов Валерия Брюсова с Анастасией Вертинской в главной роли не прошел незамеченным. Картина получила специальную премию «Фильм для избранных» на фестивале «Кинотавр».

В 2000-х Харитонов продолжил актерскую карьеру. Всего в его фильмографии почти четыре десятка работ в кино и сериалах.

В последние годы жизни Харитонов практически исчез из поля зрения поклонников. Он страдал от онкологического заболевания. Перенес шесть операций, однако победить рак, буквально пожирающий его изнутри, не удалось.

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В 2019 году Андрея Харитонова не стало. На протяжении двух десятилетий рядом с ним была его супруга Ольга Смирягина. В молодости она была поклонницей популярного артиста, а в итоге стала его главной поддержкой и опорой в самые трудные периоды жизни.

Когда Харитонов заболел, многие друзья и знакомые постепенно исчезли из его жизни, рядом оставалась только жена, которая ухаживала за ним до последнего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что о домогательствах со стороны известного актера заявил любитель эпатажа Алексей Панин. По его словам, в юные годы он пережил весьма неоднозначную ситуацию.

Панин признался, что Андрей Харитонов ему оказывал недвусмысленные знаки внимания во время их совместной работы над фильмом. Так как Харитонов скончался два года назад, сейчас на заявление Панина, увы, некому ответить.