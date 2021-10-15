Ведьмин круг: откуда появляются мистические кольца из грибов

О магических грибных кольцах можно многое узнать из европейской мифологии. Раньше считалось, что эльфы и другие лесные духи по ночам водят в них хороводы.

Английское народное творчество относило возникновение колец к ночным хороводам фей, на месте которых к утру и вырастали кольца из грибов. А в Германии считали, что такие кольца возникают на месте шабаша ведьм. Обычно накануне 30 апреля. Именно в этот день собиралось огромное количество колдуний, которые отмечали приход весны.

В скандинавском, кельтском и других традиционных европейских мифах считалось, что грибные кольца появлялись после танцев фей или эльфов в лунные ночи. А кольца на утро были свидетельством тех ночных событий.

Шотландцы верили: феи использовали грибы как стулья и столы. А в Уэльсе – феи эти грибные кольца использовали как домики. Голландцы считали, пустой центр в грибных колец - место, где дьяволы оставляли свою маслобойку. А австрийская традиция гласила, летающие драконы целенаправленно создавали кольца, чтобы разрушить плодородный слой почвы.

Австрийцы в древности полагали, что круг из грибов образован в месте, где змей прикоснулся к земле своим огненным хвостом. А для ирландцев любые круги на полях, опушках – это проделки гномов, которые, по их мнению, существуют и по сей день.

Во французском фольклоре считалось, что появление все новых кругов причина охраны их большими жабами. Они проклинают любого, кто попадет на ринг. Потому поверье утверждает, что нельзя вступать в кольцо.

Ходили легенды и у славян. Они верили, что грибы, выросшие по кругу, неспроста именно такой фигуры. Якобы внутри ведьмами спрятан клад. Найти его сможет лишь тот, кто в ночь на Ивана Купалу траву волшебную найдет и глаза ей натрет. Цвела она лишь ночью с 12 на 13 июля. А если никому не удалось увидеть в кругу грибов сундук с добром, значит за это время никто не успевает прочитать молитвы.

Однако множество мифов и легенд о загадочных грибных кольцах вмиг развеивают ученые. Они называют кольца природным явлением. Зарождение грибов начинается с мицелия. Именно из него позднее вырастает гриб. А в плодородных и влажных почвах споры начинают активно расти. Благодаря тому, что под землей мицелий забирает влагу и питание у травы, она в середине круга перестает расти. Этот цикл может продолжаться веками, так как грибное кольцо каждый год растет, сжимается и перемещается по сельской местности на 10-50 сантиметров, радуя одних и будоража других.

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