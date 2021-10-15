МКС потеряла ориентацию в пространстве перед возвращением Пересильд и Шипенко

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 013

Находящийся на МКС киноэкипаж должен вернуться на Землю 17 октября.

МКС потеряла ориентацию в пространстве перед возвращением Пересильд и Шипенко

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз», который должен будет вернуть на Землю актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Об этом в центр управления полетами (ЦУП) сообщил космонавт Антон Шкаплеров. Трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

По словам Шкаплерова, российский экипаж получил аварийное сообщение от коллег с американского сегмента станции. В ЦУП ответили, что это произошло из-за тестирования системы управления движением корабля «Союз МС-18». Чтобы вернуть МКС в штатную ориентацию, запустили двигатели российского сегмента станции.

«При тестировании двигателей корабля „Союз МС-18“ произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС. Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС», — сообщили 5-tv.ru в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 5 октября корабль «Союз МС-19» с экипажем в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд запустили с космодрома Байконур. На протяжении 12 дней артисты будут снимать на МКС первый художественный фильм в космосе «Вызов». 17 октября Шипенко и Пересильд вместе с космонавтом Олегом Новицким должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-18».

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