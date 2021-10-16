Митя Фомин порассуждал о смене пола

Митя Фомин за годы на эстраде видел всякое — но никогда не поймет смену пола. Артист — это, конечно, постоянный поиск, но в какой-то момент стоит сказать «стоп». В интервью passion.ru певец рассказал, где именно для него пролегает эта черта.

«Я бы никогда не смог изменить пол. Это то, на что бы я точно не пошел, потому что мой меня устраивает полностью», — утверждает он.

Но, до тех пока эксперименты остаются в определенных рамках, Фомин готов искать и пробовать что-то новое. Он признался, что не против поменять многие вещи в своей жизни.

«В остальном я считаю, что на то они и эксперименты, чтобы на них решаться и быть в каких-то открытиях первым», — уверен артист.

И, если речь об экспериментах в отношениях — дело, возможно, в том, что к 47 годам певец не обзавелся спутницей жизни. Впрочем, он может ее и скрывать — публичность в отношениях артисту не близка. Кроме того, Фомин четко осознает большую ответственность, которую накладывает на человека семья. Несмотря на то, что знаменитость хотел бы стать отцом, он хочет быть абсолютно убежден, что наследников ему подарит человек, которому абсолютно доверяет.

Народная молва приписывала артисту множество романов — с коллегами по группе Hi-Fi, Жанной Фриске, Катей Гордон и даже нетрадиционные отношения. Однако, единственное подтверждение романа певца фанаты получили в 2017 году — в эфире популярного телешоу телеведущая Ксения Мерц заявила, что сделала аборт от Фомина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мите Фомину запрещают исполнять песни Hi-Fi на концертах — он заявляет, что «лишен своего прошлого».