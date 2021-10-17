Полиция назвала основную версию гибели российских туристов в Албании

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Карина Бернтгольц
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Ранее предполагалось, что граждане РФ могли задохнуться, отравиться хлором. Также не исключалась вероятность убийства.

Полиция назвала основную версию гибели российских туристов в Албании

Фото: Depositphotos / dechevm

Полиция назвала основную версию гибели российских туристов в Албании. Накануне в заграничном отеле мертвыми нашли Наталию Буренкову, Сергея Буренкова, Екатерину Буренкову и Никиту Белоусова. Сообщалось, что семья погибла в сауне. Что привело к смерти граждан РФ, было неизвестно. Предполагалось, что отдыхающие могли задохнуться или отравиться хлором. Также не исключалась вероятность убийства. Однако в настоящий момент именно версия об отравлении хлором является основной в расследовании. Об этом сообщает портал порталу Albanian daily News.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <…> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», — процитировал неназванный сотрудник полиции слова одного из сотрудников отеля в комментарии агентству.

Отмечается, что работник мог применить слишком много чистящего средства, что и привело к гибели людей.

Ранее посольство РФ уже подтвердило факт гибели россиян и известило родственников погибших. Ведется расследование произошедшего. 

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