В Росгвардии прокомментировали драку с участием «Витязя» в Ставрополье

В Росгвардии прокомментировали инцидент, который произошел на испытаниях на краповый берет в Ставропольском крае. В ведомстве заявили, что потасовка с участием спецназовцев «Витязя» случилась из-за эмоций.

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов. Об этом пишут в социальных сетях, об этом сегодня говорят СМИ», — заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, краповый берет — это символ доблести специальных подразделений и его не снимали даже перед врагом, и уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований

«Действительно любые состязания, любые соревнования, в том числе наверное и прежде всего с участием специальных подразделений — это всегда эмоции, это всегда какие-то там технические недоразумения, и к этому нужно относиться там как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил как всегда сильнейший. С чем команду-победителя мы и поздравляем», — отметил Валерий Грибакин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером в воскресенье, 17 октября, журналист «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что в результате конфликта случилась потасовка между спецназом 604-го центра спецназначения «Витязь» и их оппонентами, которые были представлены сотрудниками других спецподразделений. Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил, конфликт удалось оперативно уладить.

Предположительно, считает журналист, драка произошла из-за недовольства спецназовцев из «Витязя» проведением испытаний. Якобы других участников этих же испытаний подвозили на машинах их друзья при том прямо до финишной черты. В то время как сами сотрудники «Витязя» прошли многокилометровый марш.

Основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета Сергей Лысюк в свою очередь заявил, что все обстоятельства случившегося будут выясняться.