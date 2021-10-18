Подольская о 16-й годовщине свадьбы с Пресняковым: «Розовые очки спали»

Певица заявила, что спустя годы и после появления двух сыновей влюбленность в их браке прошла.

Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками радостью семейного праздника — 17 октября они с мужем Владимиром Пресняковым-младшим отметили 16-ю годовщину совместной жизни. Этим летом пара также отпраздновала 11-летие брака.

Подольская опубликовала на своей странице в Instagram фото с супругом. На снимке артисты, как и на любых других, в хорошем настроении, рядом друг с другом. В комментарии к посту исполнительница объяснила, какой она видит любовь между мужчиной и женщиной, которые много лет провели вместе.

«Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось. 16 лет», — написала певица.

В своем микроблоге тот же кадр разместил и Пресняков. Он отметил, что наслаждается жизнью рядом с рыжеволосой возлюбленной: «Как сейчас модно говорить, мы в моменте и в ресурсе». Поклонники, которые обожают звездную пару не только за творчество, но и за образ благополучной и абсолютно счастливой семьи, поздравили кумиров и адресовали им трогательные пожелания.

Instagram @nataliapodolskaya

«Просто Володя тебя очень любит… Поэтому ничего не изменилось!»

«Как это ничего не изменилось? Уже появились плоды — плоды любви!»

«Пара созданная на небесах»;

«Очень точно подмечено! Живите долго и счастливо»;

«Влюбленность не прошла у вас! Вова плывет! И это видно», — писали фолловеры.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. 5 июня 2010-го они отпраздновали свадьбу. Спустя еще пять лет у них появился первенец Артемий, что примечательно, дата его рождения совпала с днем бракосочетания. 22 октября 2020 года в семье знаменитостей появился второй наследник Иван.

У музыканта также есть старший сын Никита от отношений с коллегой по цеху Кристиной Орбакайте. Весной этого года ему исполнилось 30 лет. Никита Пресняков пошел по стопам родителей — играет в собственной группе, пишет песни, участвует в популярных телешоу и снимается в кино.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Кристина Орбакайте рассказала, почему была против участия сына в «Ледниковом периоде».