Таких всего 99 в мире: Тимати показал новую машину за 85 миллионов рублей

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Оксана Тарасова
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Тимати купил новый Maybach за 85 миллионов из лимитированной серии в 99 экземпляров

Фото, видео: www.globallookpress / City News Moskva; Instagram @timatiofficial

Рэпер снял видео для Instagram, в котором продемонстрировал роскошный и огромный автомобиль во всей красе.

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, похвастался перед фанатами своим новеньким внедорожником Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, стоимость которого, по подсчетам пользователей, составляет около 85 миллионов рублей.

Эта машина — одна из 99 экземпляров лимитированной серии компании, самая дорогая из них оценивается в 1,5 миллиона евро (более 123 миллионов рублей). Такие монстры способны разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд.

Тимати продемонстрировал роскошную машину со всех сторон — видео он разместил на своей странице в Instagram. Рэпер показал и салон своего Maybach с красными кожаными креслами, откидными столиками и большими мониторами, установленными в спинках сидений.

«В своей собственной категории», — так Юнусов подписал пост, который набрал почти семь миллионов лайков.

Instagram @timatiofficial

Тимати не смущаясь демонстрирует публике свою любовь к эксклюзивным вещам, свидетельствующим о соответствующем образе его жизни. Особенную нежность артист испытывает к четырехколесным коням. В его гараже есть Porsche Cayenne, Audi R8, Mercedes Geländewagen, Rolls Royce Phantom, Lamborghini Mansory Carbonado GT и другие.

В мае Тимати обзавелся спорткаром Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета с эффектными голубыми элементами стоимостью почти 40 миллионов рублей.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, мать Тимати Симона Юнусова показала играющих вместе детей рэпера от Алены Шишковой и Анастасии Решетовой.

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