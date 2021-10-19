Прилетевшая в Париж Собчак попала на видео: «Выключите камеру!»

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 754

Собчак отказалась отвечать на вопросы после прилета в Париж

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Светская львица прилетела в столицу Франции после смертельного ДТП. На вопросы она отвечать отказалась.

Ксения Собчак прилетела в Париж после смертельного ДТП. Видео с ней оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Светская львица потребовала выключить камеру.

«Нет, выключите камеру!» — сказала Ксения Собчак корреспонденту МИЦ «Известия» и потянулась рукой к аппаратуре.

Светская львица прилетела в аэропорт Шарль-де-Голль. Она была в сопровождении мужчины.

Из аэропорта «Шереметьево» Ксения Собчак вылетела утром 19 октября. При этом в ближайшие дни у телеведущей должна была состояться встреча с представителями ГИБДД. Это связано со смертельным ДТП в Сочи, в которое попала телеведущая. Как она будет общаться с инспекторами, находясь в Париже, пока сказать нельзя. Сама Ксения Собчак сообщила, что находится на связи со следствием.

«Я улетела на один день в Париж, это командировка рабочая. По ситуации в Сочи — мы на связи со следствием», — цитирует светскую львицу ТАСС.

Как сообщал 5-tv.ru, трагический инцидент с участием Ксении Собчак произошел десять дней назад — 9 октября. Mercedes, в котором находилась телеведущая, столкнулся с Volkswagen, когда Собчак ехала со светского мероприятия в «Роза Холл» по случаю старта продаж дома-курорта «Сан-Сити» в аэропорт Сочи. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. В итоге погибла одна женщина. Журналистка же пересела на другую машину и продолжила путь в воздушную гавань.

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