Аршавин объяснил, почему не общается с дочкой от тяжелобольной Казьминой

Бывший спортсмен не виделся с маленькой Есенией около трех лет.

Футболист Андрей Аршавин впервые рассказал, почему не общается с дочерью от второй жены – Алисы Казьминой. С дочкой Есенией он не видится уже почти три года. Оказалось, что спортсмен даже не пытался поговорить с бывшей супругой и попросить о встрече с ребенком.

По словам Аршавина, вся вина лежит на его бывшей жене. Он опасается возможных провокаций со стороны Казьминой.

«Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней… Она моя копия», — такую цитату спортсмена приводит сайт KP.RU.

Впрочем, отношения звезды «Зенита» не складываются со всеми бывшими женами. От первой супруги, телеведущей Юлии Барановской, у него трое детей. После развода футболист долго не мог наладить контакт с Барановской, из-за чего лишился возможности видеть наследников. Масло в огонь подлило и то, что спортсмен бросил Юлию, когда она была беременна его третьим ребенком. Барановская выбивала алименты у Аршавина через суд.

Алиса Казьмина, как и когда-то Барановская, тоже с трудом добилась от спортсмена средств на содержание дочери. Сам Аршавин не раз заявлял, что обе супруги использовали его и раздували скандалы только для достижения собственных меркантильных целей.

Так, Барановская, по мнению спортсмена, за счет скандалов подготовила почву для успешного старта своей телевизионной карьеры. Казьмину он и вовсе обвинил в похищении у него денег.

Как напоминает 7Дней.ru, недавно футболист выгнал тяжелобольную Алису Казьмину с детьми из дома его матери. Журналистка в суде боролась за квадратные метры, но проиграла. По словам Казьминой, Аршавин обещал не отбирать дом, но не сдержал слова.

Как ранее сообщил 5-tv.ru, Юлия Барановская в браке с Аршавиным думала о другом мужчине. В юные годы телеведущая была очень близка с одним из друзей. Бывало, девушка оставалась у него ночевать.