Международная реакция на выступление Путина на «Валдае»

Весь мир сейчас обсуждает выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Некоторые фрагменты пресса уже разложила на самые яркие цитаты.

К примеру, британские издания прежде всего обратили внимание на газовый вопрос. По мнению журналистов, энергетический кризис в старом свете способно решить только увеличение поставок голубого топлива.

Арабские издания больше всего обсуждают решение Афганского вопроса, в частности предложение Путина о том, что государства, которые имели военное присутствие в стране, должны и сегодня нести ответственность за происходящее.

А агентство Reuters положительно оценило тезисы о возможном реформировании ООН. В частности, лишение постоянных членов Совбеза организации права вето просто уничтожит этот орган.

На эту же тему высказалась и турецкая газета Star. Отметив, что структура управления ООН могла бы быть более сбалансированной, чем сегодня. Именно об этом и говорил президент России.

Помимо явных сигналов западным партнерам о том, что к России стоит прислушиваться — в выступлении президента было много философских мыслей. Все-таки «Валдай» это прежде всего дискуссионный клуб.

Владимир Путин дал понять, что мир уже никогда не будет прежним и такие понятия, как капитализм, международные отношения и даже историю большинству стран придется осмысливать заново. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок выбрал самое главное. Подробности в репортаже.