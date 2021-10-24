«Зенит» с рекордным счетом разгромил «Спартак» в матче чемпионата РПЛ

Матч 12-го тура чемпионата «Тинькофф Российской футбольной Премьер-Лиги» между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» окончился с разгромным счетом в пользу сине-бело-голубых: 7:1.

Уже к концу первого тайма команда из Петербурга не оставила соперникам шанса даже на ничью. Счет в матче на 20-й минуте открыл Сердар Азмун после навеса Ракицкого. Всего через восемь минут Клаудиньо дальним ударом удвоил преимущество «Зенита», а на 36-й минуте Азмун оформил дубль снова с подачи Ракицкого. Перед самым уходом команд на перерыв Андрей Мостовой довел счет до хоккейного — 4:0.

На 56-й минуте Андрей Мостовой оформил дубль — 5:1. Затем на 79-й гол забил Андрей Дзюба — 6:1. Последний гол в матче забил Александр Ерохин — 7:1. Это рекордный счет — «Зенит» никогда прежде не обыгрывал «Спартак» с таким счетом.

Победой над москвичами «Зенит» прервал серию проигрышей в чемпионате России: в предыдущих играх команда из Петербурга уступила «Сочи» и «Арсеналу» с одинаковым счетом 1:2.

Матч «Зенита» со «Спартаком» проходил в Петербурге на «Газпром Арене». Перед началом игры болельщики сине-бело-голубых устроили перфоманс, разместив на трибуне огромный баннер с надписью «Жить в кайф» — названием песни Макса Коржа.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» уступил туринскому «Ювентусу» с минимальным счетом 0:1.