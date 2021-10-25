Чудом выжила: вдова Караченцова попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве
Вдова Николая Караченцова попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Медики выявили у 72-летней Людмилы Поргиной серьезную травму.
Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина — попала в аварию. Звезда располагалась на пассажирском сидении такси, когда в него на полной скорости влетела иномарка. Селебрити чудом осталась жива, но в страшный момент думала совсем не о себе — она сию же секунду бросилась спасать своего шофера.
«Я попала в аварию недавно. Ехала по Ленинскому проспекту — в меня „вошел“ джип. Я выскочила после аварии и вытащила водителя!» — поделилась деталями ЧП Поргина в эфире передачи на НТВ.
72-летняя Людмила Андреевна сравнила себя с журналисткой Ксенией Собчак, попавшей в смертельное ДТП на трассе в Краснодарском крае 9 октября. После аварии светская львица поспешила улететь по своим делам.
«У меня тоже сотрясение мозга, и я лечусь! Собчак должна была оказать первую помощь!» — возмущалась актриса.
Газета.ру напоминает, что в свое время вдову Николая Караченцова лишили водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Людмила Поргина отважилась сесть за руль в нетрезвом виде. Своей вины селебрити признавать не желала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Поргина устроила потасовку на шоу Андрея Малахова.
Читайте также
87%
-0.13 82.50
-0.14
Нашли ошибку?