Чудом выжила: вдова Караченцова попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Медики выявили у 72-летней Людмилы Поргиной серьезную травму.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина — попала в аварию. Звезда располагалась на пассажирском сидении такси, когда в него на полной скорости влетела иномарка. Селебрити чудом осталась жива, но в страшный момент думала совсем не о себе — она сию же секунду бросилась спасать своего шофера.

«Я попала в аварию недавно. Ехала по Ленинскому проспекту — в меня „вошел“ джип. Я выскочила после аварии и вытащила водителя!» — поделилась деталями ЧП Поргина в эфире передачи на НТВ.

72-летняя Людмила Андреевна сравнила себя с журналисткой Ксенией Собчак, попавшей в смертельное ДТП на трассе в Краснодарском крае 9 октября. После аварии светская львица поспешила улететь по своим делам.

«У меня тоже сотрясение мозга, и я лечусь! Собчак должна была оказать первую помощь!» — возмущалась актриса.

Газета.ру напоминает, что в свое время вдову Николая Караченцова лишили водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Людмила Поргина отважилась сесть за руль в нетрезвом виде. Своей вины селебрити признавать не желала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Поргина устроила потасовку на шоу Андрея Малахова.