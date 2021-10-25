Готовившаяся стать мальчиком дочь Джоли произвела фурор на Римском кинофестивале

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Ника Шумерская
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Считавшая себя мальчиком дочь Джоли произвела фурор на Римском кинофестивале

Готовившаяся стать мальчиком дочь Джоли произвела фурор на Римском кинофестивале

Фото: ТАСС / Matteo Nardone

Дочь Анджелины Джоли Шайло для светского мероприятия выбрала маленькое черное платье.

Звездная семья появилась на Римском кинофестивале: Анджелину Джоли на светских мероприятиях часто сопровождают дети. На премьере фильма «Вечные», где актриса сыграла одну из главных ролей, настоящий фурор произвела ее дочь Шайло, готовившаяся стать мальчиком и ради этого начавшая принимать гормоны. Поговаривали, что мисс Джоли-Питт просила звать ее Джоном.

На самом мероприятии в образе 15-летней дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта поклонники не углядели мужественных нот, напротив, девушка предстала очаровательным подростком в маленьком черном платье. Нежный макияж, длинные убранные волосы и яркая обувь с леопардовым принтом эффектно выделяли девушку среди участников торжества.

Ослепительная мама в облегающем серебристом платье прошлась по красной ковровой дорожке с двумя дочерьми: пару Шайло составила 16-летняя Захара, облачившаяся в белое платье в греческом стиле.

Женственность трех представительниц звездного семейства вызвала у поклонников шквал эмоций, особенно они поддержали стремление Шайло носить платья вместо предпочитаемой ею ранее мужской одежды. Девушка уже сейчас выглядит потрясающе, вобрав в себя черты родителей-секс-символов Голливуда: большие и яркие голубые глаза, материнскую улыбку и светлые папины волосы.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведенную Анджелину Джоли заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами.

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