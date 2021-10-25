Моргенштерн призвал отменить День Победы: «Не понимаю этого праздника»
Рэпер Алишер Моргенштерн призвал отменить празднование Дня Победы в России
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Скандальный исполнитель заявил, что россиянам больше нечем гордиться, кроме победы в Великой Отечественной войне.
Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом.
«Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — заявил скандальный рэпер в интервью Ксении Собчак.
По мнению Моргенштерна, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но нужно «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.
«Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад», — высказался Моргенштерн.
Ранее 72-летний артист цирка Юрий Куклачев назвал Моргенштерна «куском пустоты» и заявил, что запрещает своим внукам слушать рэпера.
Как рассказывал 5-tv.ru, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил отказаться от названия Великая Отечественная война — авторы «антиоккупационного глоссария» предложили называть эту войну советско-немецкой или Второй мировой.
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