Моргенштерн призвал отменить День Победы: «Не понимаю этого праздника»

Скандальный исполнитель заявил, что россиянам больше нечем гордиться, кроме победы в Великой Отечественной войне.

Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — заявил скандальный рэпер в интервью Ксении Собчак.

По мнению Моргенштерна, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но нужно «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

«Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад», — высказался Моргенштерн.

Ранее 72-летний артист цирка Юрий Куклачев назвал Моргенштерна «куском пустоты» и заявил, что запрещает своим внукам слушать рэпера.

Как рассказывал 5-tv.ru, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил отказаться от названия Великая Отечественная война — авторы «антиоккупационного глоссария» предложили называть эту войну советско-немецкой или Второй мировой.