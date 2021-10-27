Как по дате рождения узнать, когда вы разбогатеете?

Каждый день нас окружат числа. Цены в магазине, счета за квартплату, различные знаки и символы. Порой мы даже не осознаем, какое влияние в нашу жизнь оказывают цифры. Они могут быть даже более важными, чем кажется. Даже дата рождения может сказать о нас очень много. Например, о причинах финансовых успехов и неудач. И тут нам на помощь снова приходит нумерология. В материале экспертов сайта Dailyhoro.ru рассказано о том, когда вас настигнет заветный финансовый успех, и, что вам нужно для его скорейшего достижения.

Методика

Для начала нам нужно взять нашу дату рождения и сложить все составляющие цифры. Если после расчета ваше число стало двузначным, то снова сложите эти цифры, а если снова двузначное, то повторите процедуру еще раз.

Должно получиться следующее. Если ваша дата рождения 21.03.1975, то расчет будет таким: 2+1+0+3+1+9+7+5 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1. По итогу 1 — будет нумерологическим числом. Теперь осталось узнать только значение этой цифры.

Значение

1 — Вы разбогатеете, когда займетесь бизнесом. Вы — лидер по своей натуре и дело, которым вы горите, не обойдется без вашей управленской жилки. Наемный труд не принесет вам достойного дохода.

2 — Вам нужна команда, чтобы достичь финансовой вершины. Вы — командный игрок и любая ваша задумка должна быть реализована группой людей. Возможно, вы настоящий генератор идей, но чтобы воплотить свои перспективы в одиночку, у вас просто не хватит ресурсов.

3 — Меняйте свое окружение и тогда вы увеличите свой доход. Подле вас нужны только богатые и успешные личности. Вы заряжаетесь от них и, как губка, впитываете все знания и опыт, которыми обладают ваши успешные товарищи. С ними вы быстро научитесь много зарабатывать.

4 — Вы разбогатеете, когда будете целеустремленно идти к вашей мечте. Ваша воля к победе свернет любые горы и поможет достигнуть желаемого. Разумеется, часто все идет не по плану, но вас это мало интересует. Вы добьетесь всего только своим упорным трудом.

5 — Когда вы станете позитивно смотреть на мир, тогда вы сможете достич финансового благополучия. Фортуна ничего особо от вас не требует. Лишь будьте хорошим и доброжелательным человеком, дарите людям добро и тогда судьба вознаградит вас финансовым успехом.

6 — Вы достигните финансовой вершины только благодаря влиятельному человеку. Своими же силами вы будете долго биться и ничего в итоге не получите.

7 —К богатсву вас приведет научный труд. Исследования, эксперименты и опыты — вот то, что принесет вам финансовую стабильность. Работа руками, творчество или коммерция — это не ваш выбор. Ваш выбор — это наука!

8 — Вам не получить финансового благополучия, пока вы не достигните душевного равновесия. Когда вы поймете, в чем ваше предназначение — деньги сами польются рекой.

9 — Ваш путь к богатству — это интуиция. Почаще слушайте свой внутренний голос, пореже — голос окружающих. Не сомневайтесь в своих решениях и действуйте!

Нумерология считает, что абсолютно каждый сможет достичь финансового и если следовать советам нумерологов, то вы обязательно очень скоро достигните желаемого результата.

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