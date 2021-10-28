Выступающая против СП-2 польская PGNiG попросила «Газпром» снизить цены на газ

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Ксения Темникова
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Сенатор Алексей Пушков поразился дерзостью Варшавы.

Выступающая против СП-2 польская PGNiG попросила «Газпром» снизить цены на газ

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG направила в «Газпром» письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в республику газ в рамках ямальского контракта, заключенного в 1996 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Соответствующие обращения  польский партнер направил в «Газпром» и «Газпром экспорт». По мнению компании, снижение цен необходимо,  чтобы «текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».

Комментируя просьбу Польши, российский сенатор Алексей Пушков поразился наглости Варшавы.

«Напомним: Польша себя позиционирует как тотальный противник России по газовым вопросам. Она сделала все возможное, чтобы сорвать сооружение «Северного потока – 2». Она не намерена закупать у нас газ после 2022 года. Она ведет борьбу против России на всех международных площадках. Она тянет Украину в НАТО. И такая страна просит нас о снижении цены?» — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

С аналогичной просьбой PGNiG обращалась к «Газпрому» в ноябре 2020 года. В соответствии с соглашением каждая сторона может запросить пересмотр ценовых условий один раз в три года.

А уже в этом году польская компания предпринимала попытки помешать сертификации российского газопровода «Северный поток—2». Она вступила в комиссию по сертификации и настаивала на том, что оператор Nord Stream 2 AG не соответствует предъявляемым требованиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия приняла решение закупить у PGNiG миллион кубометров газа.

 

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