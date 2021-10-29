Собчак рассказала о скандале с Богомоловым: «Была в ужасе»

Журналистка поделилась нюансами семейной жизни с режиссером.

Ксения Собчак призналась, что в ее семейной жизни с Константином Богомоловым случаются скандалы. Однажды, по словам журналистки, она так наорала на супруга-режиссера, что ей самой стало страшно.

«Один раз было. Я наорала так, как никогда себя не вела. Причем это было по телефону. В какой-то момент меня прорвало. Я сама была в ужасе. Я по делу накричала, но мне потом было стыдно. Я сама испугалась тогда», — рассказала Собчак в интервью Иде Галич.

При этом экс-ведущая «Дома-2» не скрыла, что считает мужа умнее и образованнее себя, поэтому уважает его и в семейной жизни старается уступать ему.

Слухи о разладе звездной пары поползли несколько месяцев назад, пишет «Экспресс-газета». Издание напоминает, что на одной из премьер своего спектакля Богомолов даже не стал сидеть рядом с Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак оценила свой годовой доход в 280 миллионов рублей. При этом главой семьи остается Константин Богомолов, а Собчак, по ее словам, образцовая жена. При том, что она не умеет готовить и не любит прибираться дома.