Астроном назвал дату столкновения с астероидом и гибели всего живого на Земле

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Алексей Хитров
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Владимир Сурдин напомнил, что предыдущее падение гигантского небесного тела привело к вымиранию на планете динозавров.

Астроном назвал дату столкновения с астероидом и гибели всего живого на Земле

Фото: Depositphotos / JohanSwanepoel

Астроном Владимир Сурдин заявил, что существует реальная вероятность падения на Землю огромного небесного тела, в результате которого может погибнуть все живое на планете. Об этом сообщает РБК.

По словам Сурдина, предыдущее столкновение гигантских размеров астероида с Землей произошло приблизительно 66 миллионов лет назад. Тогда это привело к гибели всех динозавров на планете.

При этом ученые пришли к выводу, что подобные гигантские космические тела падают на Землю с периодичностью примерно раз в сто миллионов лет. Следовательно, указывает астроном, до следующего столкновения с астероидом остается около 40 миллионов лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по прогнозу шведского футуролога Карима Джебари, у землян есть риск быть уничтоженными астероидом. Ученый считает это одним из шести возможных сценариев конца света.

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