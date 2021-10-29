Астроном назвал дату столкновения с астероидом и гибели всего живого на Земле

Астроном Владимир Сурдин заявил, что существует реальная вероятность падения на Землю огромного небесного тела, в результате которого может погибнуть все живое на планете. Об этом сообщает РБК.

По словам Сурдина, предыдущее столкновение гигантских размеров астероида с Землей произошло приблизительно 66 миллионов лет назад. Тогда это привело к гибели всех динозавров на планете.

При этом ученые пришли к выводу, что подобные гигантские космические тела падают на Землю с периодичностью примерно раз в сто миллионов лет. Следовательно, указывает астроном, до следующего столкновения с астероидом остается около 40 миллионов лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по прогнозу шведского футуролога Карима Джебари, у землян есть риск быть уничтоженными астероидом. Ученый считает это одним из шести возможных сценариев конца света.