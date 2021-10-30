На 90-м году жизни умер легендарный диктор Игорь Кириллов
| Светлана Шевченко Общество 1 002
Его голос знаком каждому. Он звучал не только в программах Центрального телевидения, но и в художественных фильмах и в рекламе.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
На 90-м году жизни умер легендарный диктор Игорь Кириллов. Об этом сообщил в соцсетях спортивный журналист Василий Конов. Его голос знаком каждому. Он звучал не только в программах Центрального телевидения, но и в художественных фильмах и в рекламе.
Блестящая карьера Кириллова началась на Шаболовке в 1957 году. Более двадцати лет он возглавлял дикторский отдел Первого канала.
Причина смерти уточняется.
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