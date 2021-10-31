Бузова не окупается: МХАТ отменил спектакль «Чудесный грузин»

Звезда «Дома-2» играла в постановке роль карабешной певицы-шпионки. После премьеры билеты перестали продаваться.

Спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в главной роли временно убрали из афиши легендарного Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ). Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Несколько недель назад отмечалось, что необычное шоу, где Бузова впервые попробовала себя в роли актрисы, должно состояться 2 ноября. Однако после премьеры спектакля билеты перестали покупать совсем. В администрации связали это с «ковидным» кризисом.

«МХАТ отменяет спектакль „Чудесный грузин“ в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман. МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок», — уточнялось в сообщении.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина и его приключениях состоялась в июне 2021 года. Режиссером проекта выступила Рената Сотириади, а уговорил Ольгу Бузову сыграть роль певицы-шпионки из кабаре ныне бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков. Со звездой «Дома-2» заключили контракт на целую серию показов. Правда, после презентации хлынула тонна хейта в адрес постановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный актер пристыдил Ольгу Бузову за непрофессиональную игру на сцене МХАТа.