Заместитель мэра Москвы намерен отказаться от мигрантов на стройках

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Артем Зайцев
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Андрей Бочкарев поручит разработать целый ряд мероприятий по привлечению рабочей силы из числа россиян.

Заместитель мэра Москвы намерен отказаться от мигрантов на стройках

Фото: ТАСС /Soeren Stache

На стройках Москвы не хватает рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью с РБК.

По его мнению, нехватка строителей в Москве достигла 80 тысяч человек. В процентном соотношении дефицит составляет 40%. Потребность в рабочей строительной силе Бочкарев объяснил тем, что сейчас в столице наблюдаются самые большие темпы возведения новых домов.

«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25-30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока», — отметил Бочкарев.

Однако, он признался, что основное количество строителей составляли мигранты. Поэтому количество приезжей рабочей силы из-за пандемии коронавирусной инфекции сократилось со 120 до 40 тысяч человек. В основном, мигранты приезжали из Узбекистана и Киргизии. Раньше в этом показателе лидировал Таджикистан. При этом на стройках больше появилось жителей Подмосковья.

«Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — сообщил вице-мэр.

Он намерен распорядится, чтобы его коллеги в стройкомплексе и подрядчики разработали целый ряд мероприятий по привлечению рабочей силы из числа россиян.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — подчеркнул Бочкарев.

При этом чиновник отметил, что резервы для этого есть. Например, технологические решения процесса возведения объекта, а также механизация процесса. Это все приводит к экономии затрат и увеличении зарплатного фонда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД сообщило о том, что будет содержать карта мигранта.

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