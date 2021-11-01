Валерий Меладзе проговорился, что его брат и Вера Брежнева не живут вместе

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Виктория Андреева
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Знаменитая певица проживает в новой киевской квартире, пока ее муж-продюсер трудится в Подмосковье. Неужели это начало конца?

Валерий Меладзе проговорился, что его брат и Вера Брежнева не живут вместе

Фото: ТАСС / Матвеев Эмиль

Заслуженный артист России Валерий Меладзе заявил, что певица Вера Брежнева съехала от его родного брата-продюсера вместе с детьми. Еще недавно дива заявляла, что безумно любит Константина Меладзе и мечтает родить ему малыша. Неужели все изменилось, и крепкому браку грозит распад?

Где Вера?

Тему личной жизни брата Валерий Меладзе затронул случайно в одном из своих интервью, пишет Paparazzi.ru. Он рассказывал о работе над новыми песнями и обмолвился, что Константин приобрел шикарный особняк в Подмосковье неподалеку от его дома. Музыкант радовался, что ему станет проще работать и он сможет чаще говорить по душам с близким родственником, ведь других собеседников у того нет. Но… почему?

Ранее СМИ сообщали, что продюсер Меладзе и Брежнева приобрели квартиру в Киеве за 63 миллиона рублей. Это огромное жилье со спортзалом, библиотекой и комнатой для переговоров общей площадью 206 квадратных метров. Именно там сейчас проживает певица с наследниками. Не исключено, что ей так просто удобно. Тем более, что муж Константин регулярно ее навещает.

Вот, к примеру, недавно на шестилетие со дня свадьбы Меладзе подарил супруге шикарное кольцо с бриллиантами, которым она хвасталась в Instagram. Судя по реакции Брежневой на подарок, разводиться с мужем-бизнесменом она не собирается.

«Любовь спасет мир!» — комментировала прибытие продюсера артистка.

Instagram @ververa

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Вера Брежнева не может родить ребенка Константину Меладзе.

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