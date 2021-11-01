Умер сценарист фильмов Кончаловского и Германа Юрий Клепиков
В Союзе кинематографистов подчеркнули, что он был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино.
Фото: Кадр из фильма "Дом строится" (1978)
На 87-м году жизни умер сценарист, режиссер и драматург Юрий Клепиков. Печальную новость на своем сайте опубликовал Союз кинематографистов.
«Он был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино», — говорится в некрологе.
Юрий Клепиков родился в Челябинске. После окончания факультета журналистики в МГУ он получил профессию сценариста, а потом и режиссера.
По его сценариям сняты десятки картин, среди которых «Седьмой спутник» Алексея Германа, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрона Кончаловского, «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова. В фильме «Начало» у Глеба Панфилова он исполнил роль режиссера.
Клепиков обладатель множества премий, в частности он в 1985 году стал обладателем Госпремии СССР. А в 2015 году получил спецприз Совета Российской академии кинематографических искусств «Ника» имени Алексея Германа-старшего.
Причина смерти и дата прощания пока не сообщаются.
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