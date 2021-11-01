Шаляпин вступился за подозреваемую в мошенничестве мать: «Жестоко оболгали»

Прохор Шаляпин высказался о ситуации, в которой оказался его мама — сотрудница медучреждения в Волгограде. Женщину заподозрили в мошенничестве.

В совместном прямом эфире в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной певец заявил о невиновности родительницы, которая, как он считает, по своей наивности оказалась втянутой в чужую аферу.

«Ее жестоко оболгали, втянули в какую-то схему. <…> Она русский человек — наивный в чем-то, абсолютно бесхитростный, прямолинейный, с характером, но не злой, и точно не коррупционер, не мошенник, не вор, не аферист. И конечно, мама сейчас очень тяжело переживает эти кляузы и клевету», — заявил Шаляпин.

Певец считает, что его мать намеренно «подставили», чтобы напакостить ему в отместку за его популярность. По словам певца, он — один из нескольких волгоградцев, известных сейчас на всю страну. А по мнению Лениной, Шаляпин и вовсе самый популярный на сегодня житель Волгограда.

«Я думаю, что это ненависть по отношению ко мне, прежде всего», — заявил Шаляпин.

Певец также пояснил, почему он не заберет маму к себе в Москву. Он утверждает, что женщина сама не хочет покидать Волгоград, который ей нравится, и где у нее есть работа.

«Она не хочет переезжать в Москву, хотя она давно москвичка по документам. Ей нравится город, у нее там работа, на которой она получает мизерные, нищие деньги, как и весь город», — говорит Шаляпин.

Обидчикам его мамы певец грозит федеральными проверками и расследованием телепрограмм «Время покажет» и «Человек и закон». Он также упомянул о привлечении более «серьезных ресурсов», если его мать не оставят в покое, и не перестанут ее «кошмарить только из-за того, что она его мать».

Ранее появилась информация о том, что маму певца Прохора Шаляпина в Волгограде якобы подозревают в мошенничестве. Женщина, предположительно, промышляла взяточничеством в больнице, где работает сестрой-хозяйкой. По неподтвержденным данным, за определенную сумму она отстраняла заключенных от исправительных работ, а сама записывала их часы в табель учета.

Как рассказывал 5-tv.ru, звездный адвокат Сергей Жорин упрекнул Шаляпина в том, что тот, хвастаясь роскошной жизнью, не может обеспечить достойную старость матери, вынужденной «вкалывать с утра до вечера за копейки».