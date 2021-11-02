Жена Григорьева-Апполонова предложила певцу надеть презерватив на ногу

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Алиса Маркова
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Андрей Григорьев-Апполонов пострадал на отдыхе в Турции: «Порвалась нога»

Фото, видео: Instagram @apollonov_ag

Не прервать отдых с женой и ребенком в аквапарке известному российскому музыканту помогли презервативы.

Известный российский артист, солист группы «Иванушки International» пострадал на отдыхе в Турции. О травме певец рассказал фанатам на своей странице в Instagram. Андрей Григорьев-Апполонов поведал, что инцидент случился, когда он с женой и сыном Ваней пошел в аквапарк. Первым делом 51-летний музыкант, который судя по всему, в душе еще ребенок, отправился на детскую горку.

«Я-то легких путей не ищу! Поэтому решил скатиться с горки не на спине, а на животе. И, разумеется, когда я оказался в воде, мои ноги со всей дури ударились о дно, и между большим и указательным пальцами правой ноги образовалась дыра, миллиметров пять! То есть просто порвалась нога! В медпункте мне кое-как это зашили, и доктор строго-настрого запретил мочить рану. И что мне, две недели без моря у моря? Короче, я в афиге и с костылем», — написал Андрей Григорьев-Апполонов.

Instagram @apollonov_ag

Спасла отпуск артиста супруга. Она применила знаменитую русскую смекалку и предложила использовать средства контрацепции.

«А может быть, купить презерватив и натянуть тебе на ногу? И она будет загерметизирована» — предложила супруга артиста

«Ты прикалываешься?! Презерватив на ногу?!» — ответил «рыжий Иванушка», но сопротивляться не стал.

В итоге все сработало, написал солист популярного бойз-бэнда. Доктор же, когда увидел купающегося артиста, очень удивился. Он воскликнул, что просил не мочить рану. Андрей Григорьев-Апполонов нашел что ответить.

«Я вытащил ее из воды и показал ему легкий жест в презервативе!» — заключил рассказ музыкант.

Подписчики певца в Instagram отметили, что их очень насмешила история кумира, также они порадовались за русскую смекалку. Впрочем, многие все же порекомендовали артисту быть более осторожным и не травмироваться.

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