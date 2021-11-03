Диетолог рассказала о страшных последствиях любви к хурме для детей и пожилых

Этот продукт также вредно употреблять больным сахарным диабетом.

Диетолог, врач-эндокринолог Полина Королева рассказала о том, к каким последствиям может привести употребление хурмы для детей и пожилых людей. Из-за пищевых компонентов плода в их желудках может собраться клубок растительных волокон. Эта масса грозит появлением чувства тяжести и дискомфорта в животе.

«Хурма содержит трудноперевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар — плотный клубок из растительных волокон», — рассказала специалист в беседе с Газетой.ру.

Полина Королева настоятельно порекомендовала не есть хурму перед сном или плановым приемом пищи. Помимо пожилых и детей, диетолог предостерегла от употребления хурмы больных сахарным диабетом. Этот продукт может значительно повысить уровень сахара в крови.

«Чем хурма слаще и мягче, тем интенсивнее она будет усваиваться и повышать уровень сахара в крови», — пояснила Королева.

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