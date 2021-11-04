Держите эго в узде! Как пережить оппозицию Солнца к Урану 5 ноября

Согласно астрологии, движение небесных светил способно оказать воздействие на все значимые сферы нашей жизни. Так, уже в пятницу, 5 ноября, ожидается крайне сложный период, который связан с переходом Солнца в оппозицию к Урану.

В это время возможно обострение существующих противоречий и всплеск конфликтов. Полезными советами о том, как пережить непростой момент мирно и без ссор каждому знаку зодиака, с 5-tv.ru поделился экстрасенс, астролог и таролог Денис Холодницкий.

По словам эксперта, считается, что Солнце традиционно отвечает за психический центр, сердце, сознание и наше внутреннее «я». Кроме этого, звезда является источником жизненной силы. Уран — символизирует высший разум, интуицию, а также отвечает за область бессознательного. Когда эти мощные объекты переходят в состояние оппозиции по отношению друг к другу, наступает время внутренних противоречий.

«Вы можете заметить некое беспокойство, нетерпимость, появится склонность к опрометчивым поступкам, а все потому, что начинается период некой двойственности», — рассказал экстрасенс.

По его словам, в это время, с одной стороны вам захочется подчеркнуть собственную уникальность, а с другой — не отставать и идти в ногу с коллективом единомышленников.

Помимо этого велик риск того, что сильно обострится недовольство существующим положением дел. Вам захочется изменить все прямо здесь и сейчас.

«Такое положение Солнца и Урана обычно бросает вызов целому миру, заставляя людей кардинально менять свою жизнь. Хочется революции, бунтовать, появляется необходимость показать всему миру свою индивидуальность, доказать что я чего-то стою и на что способен», — рассказал эксперт по звездам.

Однако астролог предостерегает от импульсивных действий и советует придерживаться последовательности и рациональности. Ведь все, что вами движет в это время — только ваше эго, которое лучше усмирить. Иначе проблем не избежать.

По словам экстрасенса, в этот день могут возникнуть трудности в деловом общении, а также в коммуникации с людьми, которые придерживаются иного мнения, чем вы.

Негативный аспект коснется и супружеских отношений. Это связано с тем, что Уран считается истинным противником официальных и длительных отношений. Находясь в оппозиции, он может внести разлад в семейную жизнь.

«Период не простой, главное помните — никаких эмоций, только холодная голова», — советует астролог.

По его мнению, сейчас мы можем наблюдать еще одно важное сочетание. Так, Солнце находится в Скорпионе с 23 октября, а Уран в знаке Тельца. Это говорит о том, что можете испытать склонность к самоанализу и одновременно получить импульс к серьезным трансформациям.

«Советую вам эту энергию, которая приходит во время оппозиции планет, направить на личностный рост и саморазвитие. Это будет максимально продуктивно, а звезды вам в этом помогут», — уверил астролог.

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