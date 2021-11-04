Навести красоту и разбогатеть: астролог назвала даты денежных стрижек в ноябре

Издавна считается, что волосы человека обладают определенной энергетикой, от тонуса которой зависят успехи во всех сферах жизни, в том числе и в финансовой.

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, в какие дни в ноябре рекомендуется подстричься, чтобы обеспечить себе достаток и успех в денежных вопросах.

«Если вы задумались сделать себе новую стрижку, воспользуйтесь для этого благоприятными днями. В ноябре это 9, 15 и 27 число», — отметила астролог.

По ее словам, в эти волшебные дни подстригание волос активизирует вашу денежную энергию. Именно поэтому в эти даты стоит если не полностью обновить стрижку, то хотя бы подкоротить волосы на один-два миллиметра. При этом расставаться с длинной, если вы например, носите роскошную шевелюру до пояса, вовсе не обязательно.

Также по мнению астролога, не стоит забывать об определенных правилах, которые нужно соблюсти, чтобы все сработало.

Так, например, не рекомендуется стричь волосы самому себе.

Считается, что так человек ограничивает свою энергию, которая просто необходима, если вы хотите достичь успеха в делах. Не зря раньше знающие люди всегда ходили к цирюльнику, чтобы навести красоту.

Поэтому и в наши дни стоит доверить прическу рукам настоящего профессионала, результат работы которого подарит вам положительные эмоции.

Если же посетить специалиста нет возможности, попросите вашего близкого человека, или того, кому вы полностью доверяете, подстричь хотя бы чуточку ваших волос и тогда удача вам обязательно улыбнется.

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