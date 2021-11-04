Сергей Трофимов не стал разрушать свою семью ради любви к жене Абдулова

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Артем Решетов
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Музыкант влюбился, будучи женатым — и его чувства были взаимны, но оставить семью ради собственного счастья он не смог.

Сергей Трофимов не стал разрушать свою семью ради любви к жене Абдулова

Фото: РИА Новости / Сергей Кузнецов

Музыкант Сергей Трофимов не смог разрушить свой брак ради любви. Отмечающий 4 ноября свой 55-летний юбилей артист написал много романтических песен, но лучшие из них, как он сам признается, в жесточайшей депрессии.

Женат он был дважды — еще в возрасте 20 лет он связал себя узами брака со своей поклонницей, в этом браке появилась дочь Анна. Именно она спасала от развала неустойчивый брак в течение 15 лет.

Но потом Трофимов встретил другую женщину, Юлию Меньшину — и влюбился без памяти. И его чувства были взаимны, а песня «Снегири» — автобиографична.

«У меня своя семья, жизнь давно очерчена, но себя не обмануть, сколько не хитри», — поет Трофим во втором куплете.

Но они были слишком разными — время артиста «съедала» карьера, тогда как Меньшина мечтала о спокойной жизни. Кроме того, ее отец, влиятельный бизнесмен, был категорически против их отношений, пишет 7Дней.ru.

Самое главное — в это время Трофимов все еще был женат, и, как он сам объяснял, просто не мог оставить дочь. Так что влюбленные расстались, а Меньшина скоро встретила ее будущего мужа Александра Абдулова.

Все в той же песне «Снегири» была и другая строчка — «Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу». Но Трофим нашел в себе силы жить дальше — и не зря.

Вместе с его нынешней супругой Анастасией они воспитывают уже двоих детей — пара вместе почти 20 лет. Ради нее он развелся с первой женой — артист почувствовал, что наконец встретил свою вторую половинку.

Да и детки получились чудные — дочь Трофима Лиза увлекается музыкой, и, в том числе, участвовала в телешоу — правда, едва не стала причиной скандала.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал об этой истории — девочка пошла в этот телепроект вопреки советам родителей и дошла до финала.

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