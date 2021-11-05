Российский дипломат убит у здания посольства в Берлине

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Алиса Маркова
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35-летнего секретаря российской дипмиссии нашли мертвым на тротуаре около здания посольства.

Российский дипломат убит у здания посольства в Берлине

Фото: globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez via dpa

Российский дипломат убит у здания посольства в Берлине. Об этом сообщает издание Spiegel. Сообщается, что тело 35-летнего секретаря российской диппредставительства нашли на тротуаре около здания посольства в немецкой столице.

В МИД Германии подтвердили гибель сотрудника посольства РФ в Берлине. С заявлением в пятницу, 5 ноября, выступил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации», — заявил Бургер.

Отмечается, что инцидент произошел еще 19 октября утром. Врачи пытались реанимировать мужчину, но не смогли спасти его. Он был убит при неясных обстоятельствах. Имеется версия, что он якобы упал с верхнего этажа здания посольского комплекса или ж стал жертвой нападения. Обстоятельства выясняются.

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