Титов занялся сексом с Волконской на «Фабрике звезд» в присутствии 15-летней Алексы

Певец и музыкант Юрий Титов раскрыл подробности личной жизни в период участия в популярном в 2000-е телешоу «Фабрика звезд». Его роман с Евгенией Волконской в свое время наделал много шума. Оказалось, что пылающие чувства влюбленных едва не стали психологической травмой для одной из участниц-подростков проекта.

Титов пришел на четвертый сезон «Фабрики». 22-летний парень с горячей внешностью и приятным тембром покорил тысячи телезрительниц, а заодно и одну из участниц проекта. Отношения с Волконской начались неожиданно и были сумбурными, рассказал артист.

По его словам, они занимались сексом в комнате для девочек — женская и мужская спальни были совсем рядом. Впрочем, продюсеры проекта не оценили страстного пыла влюбленных. К тому же оказалось, что недалеко от них спала другая участница — Алекса.

«Я не буду рассказывать о том, что произошло дальше. Такие вещи можно совершить только в 19 лет. Потом продюсеры мне говорили: „Юра, ты с ума сошел. Рядом же Алекса, а ей всего 15 лет"», — цитирует Титова сайт Teleprogramma.pro.

Его отношения с Волконской завершились быстро. Девушка не поехала в гастрольный тур, и любовь угасла. Да и за стенами проекта у нее был молодой человек.

Титов попал на музыкальное шоу в 2004 году. Там он исполнил свой первый хит «Понарошку», который потом долго крутился на верхних строчках российских хит-парадов. «Фабрику звезд — 4» помнят по яркому составу артистов, среди которых были Тимати, Доминик Джокер, Ирина Дубцова и Настя Кочеткова.

Проект не только удивлял талантливыми и молодыми артистами со всей страны, но и рождал уйму слухов о романах между участниками. Так, Павел Артемьев и Ирина Тонева исполнили известную песню «Понимаешь», трогательное исполнение которой до сих пор помнят преданные поклонники. Ранее 5-tv.ru писал, что Артемьев думает о работе с Тоневой.