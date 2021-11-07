Затворницы по собственной воле: что привело знаменитых актрис в монахини

Екатерина Васильева, Ольга Гобзева, Любовь Стриженова были успешны в кино, вели обычную, мирскую жизнь, однако вмиг все изменили. Они решили глубоко окунуться в религию. 5-tv.ru расскажет, что стало причиной их осознанного ухода от публичности и славы.

Ольга Гобзева

Самобытная актриса Ольга Гобзева, более 30 лет, проработавшая в Театре киноактера и снявшаяся более чем в 40 фильмах, приняла монашеский постриг в 49 лет. По ее собственному признанию она настолько разочаровалась в актерской профессии, что единственным вариантом для нее оставался уход в религию.

«Я поняла, что не хочу, чтобы во мне жил кто-то иной. Если Господь создал меня такую, какая есть, то не стоит впускать в себя какой-то другой образ. Маска прирастает. Жизнь гораздо интересней любой роли. Сегодня люди решили: самое главное — потребление. На самом деле счастье — в аскезе. А свобода — в Боге. Это очень долгий, непростой путь, позволяющий ощутить себя свободным от каких-либо социальных зависимостей», — объяснила свой выбор Гобзева.

Екатерина Васильева

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Звезда «Чародеев» и «Экипажа» Екатерина Васильева еще в середине 90-х металась между актерской карьерой и религией. То уходила из кино и становилась послушницей монастыря, то возвращалась. А в конце лета, когда актрисе исполнилось 76 лет, она окончательно решила — нужна Богу. И спустя десять дней после дня рождения ушла в монастырь. Ныне она — монахиня Василиса подмосковного монастыря Зосимова пустынь.

«Я лгала, пила, разводилась с мужьями, аборты делала. Мне очень хочется спастись, хотя шансов у меня очень мало. Мне так хотелось бы успеть отмолить свои грехи», — пояснила Васильева.

Любовь Стриженова

РИА Новости / Владимир Вяткин

Любовь Стриженова сумела построить успешную карьеру в кино. Но, по словам актрисы, на серьезные перемены в жизни ее подтолкнула поездка в Киево-Печерскую лавру в середине 80-х. Тогда ей надо было воспитывать детей и внуков. Но мысль о религии ее не покидала. И в 2008-м году знаменитость приняла постриг в монастыре. Ныне она матушка Иудифь.

«Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем», — заявляет сын актрисы Александр Стриженов, как пишет KP.RU.

Юлия Матвеева

Соцсети

Юлия Матвеева с детства грезила сценой. И в 20 лет удача ей улыбнулась — она отправилась в Швейцарию, где поступила в университет и стала записывать свой сольный альбом. Но достаточно быстро поняла — мечта оказалась обманчива, и сцена вовсе не для нее. Всему виной, по ее словам, стал бес, который предложил ей все блага мира, но взамен попросил душу певицы. После этой встречи у Матвеевой резко ухудшилось самочувствие. И лишь постриг помог ей выжить. Ныне она живет в монастыре в Израиле и признается — грешила в молодости много.

«Раньше не знала бога и много грешила. Но потом осознала, какой ценой достигается успех в шоу-бизнесе, и ушла в монастырь, стала матушкой Ефросиньей», — объясняет Матвеева.

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