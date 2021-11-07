Много страхов из ничего, вступаем в сезон большой Воды! Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

В месяц Свиньи — с 7 ноября по 7 декабря нас всех ждет большая Вода. Первая неделя месяца Свиньи, ожидаемо, должна быть очень водной, ведь Свинья — это Инь Вода — осенний дождь, холодное озеро, начало китайского сезона зимы. Но особенности нынешнего года Металлического Быка делают этот месяц ее еще более холодным и мокрым. Металл и так усиливает Воду, а сочетание Свиньи с Быком дополнительно формирует еще и полусезон Воды. В итоге не просто Вода, а очень большое ее количество.

Вода — это эмоции, а поскольку она сейчас холодная, то превалирующими эмоциями станут грусть, печаль, подавленность — здравствуй, ноябрьская хандра! Наружу полезут страхи, все тайное и спрятанное на дно души.

В этом ноябре можно ожидать много разговоров, сплетен, слухов. Быстрого распространения дезинформации и панических настроений. Стоит быть готовыми к такому, не поддаваться и не пугаться понапрасну. И это — пройдет, говорит наука бацзы.

Понедельник, 8 ноября. Ян Металл и Обезьяна

День Янского Металла никак не получится спокойным и безмятежным. Символ стихии Металл Ян — меч. Характер — власть, подчинение, холодая сила. В зависимости от главенствующей стихии каждого человека Металл может исполнять в судьбе разные роли, но неизменно одно — это энергия структуры, власти и дисциплины.

Итак, понедельник проявит себя во всей своей системообразующей красе и будет требовать неуклонного исполнения обязательств, строгой дисциплины и подчинения. Весьма вероятно, оглашение новых властных инициатив, вызов на ковер и допросы с пристрастием. Энергии дня благоприятны для получения результатов, и по всей видимости, власть держащие догадываются об этом.

Те, кто избежит в понедельник вызова на ковер, могут получить награду за труды праведные. Благоприятно подсчитывать дивиденды, собирать урожай, просить о поддержке. Именно в понедельник стоит отправлять письма и запросы потенциальным спонсорам, меценатам и благотворителям. И обращаться с просьбами к вышестоящим.

Неблагоприятным день выдастся для людей с Тигром в карте. Будет много гнева и раздражения. Возможны также травмы — стоит быть особо острожными с острыми предметами

Вторник, 9 ноября. Инь Металл и Петух

Вторник — продолжение металлической темы понедельника, однако энергии будут более мягкими и артистичными.

В этот день повезет смелым и оригинальным. Стоит разрешить себе проявить собственную яркость и нестандартность — вы от этого только выиграете.

Во вторник хорошо также что-нибудь открывать — новых людей, новый бизнес, новый проект, новую страницу в карьере или отношениях. Если у вас на подходе что-нибудь новенькое — смело планируйте ритуал открытия на этот вторник.

Хорошо во вторник проводить омолаживающие процедуры. Имеет смысл записаться в спа или на прием к косметологу. А вот не стоит в этот день начинать лечение и закладывать фундамент. Выберите для этих важных дел более благоприятную дату.

Не очень благополучно будут себя чувствовать во вторник люди с Кроликом в карте. Возможны серьезные нарушения планов, плохое самочувствие и даже травмы.

Среда, 10 ноября. Ян Вода и Собака

Среда принесет в мир состояние топтания на месте. Энергии дня будут похожи закрытые ворота — сколько головой в них не бейся, ничего не выходит.

Не рекомендуется на среду назначать важные дела. Занимайтесь рутиной, расчищайте пространство под будущие победы, разгребайте ненужные мысли в голове и завалы в почтовых ящиках. Да, не стоит в среду ходить по больницам.

Тем, кто подумывает купить жилье или другое ценное имущество, стоит в среду присмотреться к вариантам. Люди Дерева могут хорошо в среду заработать — обратите внимание на то, что предлагает вам вселенная. Люди Воды также могут получить внезапную выгоду. Правда для того им понадобится присутствие рядом какого-нибудь Дракона.

Сами Драконы в среду будут чувствовать себя не очень хорошо. Стоит поберечься и придержать в узде эмоции.

Четверг, 11 ноября. Инь Вода и Свинья

Четверг, напротив, будет похож на прорыв дамбы. Все ваши давно застрявшие дела внезапно сдвинутся с места, появится энергия, придут нужные люди.

Четверг — отличный день для составления планов, переезда (большая Вода легко перенесет), начала строительства, выхода на новую работу. Не хотите на новую работу? Сходите в гости или устройте ностальгическую вечеринку. Гарантирую, что дружеские посиделки пройдут весело и непринужденно.

Если вы откладывали посещения докторов, то в четверг такие визиты будут крайне благоприятны.

Для людей со Змеей в карте четверг, весьма вероятно, будет не лучшим днем. Имеет смысл очень аккуратно продумывать все свои планы и не назначать на четверг по-настоящему важных для вас дел.

Пятница 12 ноября. Ян Дерево и Крыса

Тройка Крысы, Свиньи и Быка принесет в пятницу большую Воду. Вода, с одной стороны, это движение, гибкость, коммуникации, с другой — бессознательное, паника и страхи.

Чувствительные люди могут почувствовать в пятницу сильное давление, впасть в беспричинный страх и уныние. Не надо убегать от негативных эмоций, разрешите им проявиться, рассмотрите их и отпустите восвояси. Большая Воды поднимет весь этот мусор со дна души на поверхность, а потом и вовсе унесет.

Те, кого мало интересуют приключения собственного подсознательного, могут устроить в пятницу большую стирку или генеральную уборку. Энергии дня будут помогать избавляться буквально от всего ненужного.

И даже если в этот день вы потеряете что-то или кого-то очень важных — значит эта вещь или человек свой срок в вашей жизни уже отслужили. Поблагодарите потерю, отпустите ее и идите дальше.

День может ощущаться как очень негармоничный людьми с Лошадью в карте. Им стоит быть более спокойными и не принимать поспешных решений.

Суббота, 13 ноября. Инь Дерево и Бык

Суббота — день покупки дорогих вещей. Открывается сразу два энергетических «сундука с сокровищами» и хоть большая часть этих богатств достанется людям стихии Дерева, остальным тоже может что-нибудь да перепасть.

Традиционно, в дни открытия «сундука» рекомендуется совершать сделки с недвижимостью, делать крупные покупки. Но! Не стоит в субботу залезать в кредиты и подписывать обременительные договоры.

День будет также хорош для налаживания отношений. Звезда Небесной добродетели поможет выстроить диалог и добиться взаимности. Если вы намерены просить руки и сердца, объявить о союзе или о разрыве отношений, стоит сделать это именно в субботу — все пройдет как по нотам.

День покажется сложноватым людям, у которых в карте есть Коза. Им захочется упрямиться и капризничать и ничем хорошим это не закончится.

Воскресенье, 14 ноября. Ян Огонь и Тигр

Воскресенье — день противоречивый по всем энергетическим параметрам. С одной стороны — большой янский Огонь привнесет в него ясность мыслей и оптимизм, с другой, большая Вода этого месяца будет этот Огонь заливать изо всех сил.

Рекомендации бацзы на воскресенье — не лезть на рожон. Хорошо пойдет бесцельный отдых и визуализация мечты.

Нарисуйте дерево своего будущего, постройте в мечтах путь к реализации цели. Энергии Огня позволят вам увидеть то, что вы раньше не замечали, а сила Дерева, которое символизирует Тигр, даст вам необходимое вдохновение.

День будет неблагоприятным для людей с Обезьяной в карте. Тигр с Обезьяной встречаются довольно бурно — энергетические щепки летят во все стороны. Имеет смысл быть максимально сдержанным и не заниматься ничем рискованным.

Хорошего всем бацзы!