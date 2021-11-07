Горькая Луна: астропрогноз на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака

Вторая неделя ноября пройдет на фоне растущей Луны, и у этого совпадения будут не самые приятные последствия. Однако именно в первые дни периода с 8 по 14 ноября у многих представителей зодиакального круга появится шанс исполнить давно задуманное или начать нечто новое — бизнес, проект, отношения.

Но браться за работу можно только в понедельник или во вторник, потому что с середины недели положение небесных тел станет неблагоприятным. Астролог Алена Никольская предупредила о «недоброжелательности» отдельных дней и рассказала, когда активность имеет большие возможности превратиться в результативность.

«В среду, 10 ноября, у нас будет довольно напряженный аспект, который будет связан с разрушительным градусом Скорпиона — 19-й градус Скорпиона. Это день, когда вы можете почувствовать резкий упадок сил, будто бы из вас выпустили воздух, как из воздушного шарика. У многих могут быть очень тяжелые ситуации, даже горе или трагедия, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны», — пояснила Никольская.

Как отметила астролог, выход, если нечто дурное все-таки пришло в вашу жизнь, только один — смириться. Постарайтесь не спорить с судьбой и отнестись к негативным событиям как к данности. Вы непременно справитесь с любой ситуацией, сможете выстоять при любом испытании, только верьте в себя и собственные силы.

«В этот день понадобится вся ваша осознанность и включенность, и будет здорово, если есть такая возможность, в этот день особенно никуда не выходить, не общаться с другими людьми, потому что последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Пусть это будет день тишины, релакса и некоторого сосредоточения», — добавила эксперт.

В качестве награды за горькие будни наступят выходные. Меркурий сменит градус на 13-й в Скорпионе и подарит людям легкость общения, радость встреч и умение договариваться. Нужная информация будет находить вас сама, стоит только чем-то заинтересоваться.

Все, что связано с налаживанием контактов, как личных, так и деловых, знакомствами, путешествиями и небольшими поездками, пройдет на ура. Так что если вы не успеете воплотить свои идеи в жизнь в начале недели, ждать придется недолго — только до выходных, а они, обещает астролог, будут превосходными.

«И используйте эту неделю для того, чтобы начать делать что-то новое. Карта желаний, между прочим, делается именно на растущей Луне», — подсказывает Никольская.

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