Астролог рассказала, как при помощи имени осчастливить девочку-Рыбу

Имя человека не управляет его судьбой, не влияет на поступки и не диктует условия. Но психологи склоняются — оно «программирует» человека, отражаясь в характере и мировоззрении. А астрологи и вовсе уверены — правильно подобранное имя может, как осчастливить человека, так и принести в его судьбу много несчастий. О том, на какие моменты стоит обратить внимание, выбирая имя для девочек-Рыб, 5-tv.ru рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

По словам эксперта, из представительниц знака Рыбы получаются самые красивые, привлекательные, нежные женщины. У них хорошо развито чувство красоты, они отзывчивы и восприимчивы. Потому из них получились бы хорошие психологи.

«Но у них есть также слабые места. Управляет знаком Рыбы Нептун. И в этом знаке очень сильная Венера — планета любви и красоты. В зоне своей слабости здесь находится Меркурий и часто дает путаницу в голове у Рыб», — объясняет астролог.

Чтобы судьба девочки-Рыбы была счастливой, важно выбрать для нее подходящее имя. По словам Проскуряковой, для этого знака зодиака не подходят короткие, резкие и открытые имена такие как, Лариса, Вера. Девочкам-Рыбам подойдут длинные, традиционные и нежные имена: Анастасия, Елизавета или Валентина.

Если же дать девочки-Рыбе не подходящее имя, оно не только не поможет ей в судьбе, но и может изменить характер представительницы знака.

«Будет кидаться в крайности, надевать на себя маску, стараться казаться не той, которой она есть на самом деле», — утвердила астролог.

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