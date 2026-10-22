«Территория исторической России»: Путин ответил Зеленскому на слова о «потерях»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 59 0

Люди на исторических территориях России проголосовали за воссоединение.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O; 5-tv.ru

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Путин: Зеленскому говорить о территориальных потерях неуместно

Территории, которые Украина утратила в ходе специальной военной операции (СВО), являются историческими землями России и никогда не принадлежали киевскому режиму. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул, что жители указанных регионов самостоятельно определили свою судьбу, сначала проголосовав за государственную независимость, а впоследствии — за полноценное воссоединение с Российской Федерацией.

«У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория, это территория исторически России», — констатировал российский лидер.

Владимир Путин также затронул тему международной реакции на эти события, назвав заявления западных политиков о якобы существующей «российской угрозе» проявлением «политической шизофрении». По его мнению, дискуссии о принадлежности земель стали лишь удобным поводом для развертывания масштабной антироссийской кампании в Европе.

Президент отметил, что европейские страны намеренно нагнетают обстановку, утверждая о необходимости подготовки к войне с РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский допускал возможность мирного урегулирования при условии сохранения российского контроля над частью территорий, однако исключал передачу оставшихся под его управлением районов Донбасса. В то же время в Вашингтоне звучали мнения, что Киев мог бы завершить конфликт гораздо раньше, но предпочел иной путь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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