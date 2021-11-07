Продюсер Влада А4 объяснила, куда пропал блогер

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 1 381

Продюсер Стабровская рассказала, куда пропал блогер Влад Бумага

Фото, видео: Instagram @a4omg; YouTube / A4

Поклонники беспокоятся, что их любимца могли похитить с целью отобрать канал с 30 миллионами подписчиков.

Продюсер Влада Бумаги Екатерина Стабровская порекомендовала поклонникам следить за новостями в соцсетях своего подопечного. Так она прокомментировала исчезновение блогера в начале октября.

«К сожалению, я не могу делать каких-либо заявлений по этому поводу. Поэтому следите за нашими соцсетями, ролики мы снимать продолжаем, Instagram он ведет», — заявила Стабровская в комментарии 5-tv.ru.

Ранее пользователи соцсетей обеспокоились таинственным исчезновением блогера Влада Бумаги, также известного как Влад А4. На его YouTube-канал с ориентированным на детей контентом подписаны 34,7 миллиона человек. Последние восемь роликов на канале вышли без участия блогера, а сам он давно не выкладывал посты в социальных сетях.

Поклонники предполагают, что Влада А4 могли похитить его же друзья с целью отобрать канал. Согласно другим версиям, он занят съемками в кино, заболел, взял отпуск или занялся продюсированием. Также есть предположение, что исчезновение — это трюк для привлечения внимания к творчеству блогеру. Продюсер Влада А4 не стала подтверждать или опровергать эти версии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер-миллионник Александра Балковская, известная как Саша Спилберг, объяснила причины своего недельного отсутствия в медиапространстве.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Много страхов из ничего, вступаем в сезон большой Воды! Китайский гороско...

Последние новости

0:37
Эксперт назвал главные признаки взлома смартфона
0:19
Названа вероятная причина взрыва в кафе в казахстанском Актау
0:01
Дмитриев день: что можно и что нельзя делать 8 ноября
23:50
Как пользоваться гаджетами и не ослепнуть? — советы врача
23:34
Принц Гарри вернется в Великобританию без Меган Маркл
23:18
Блогер Соболев не поверил в новости о пропаже Влада А4: «Привалило деньгами»

Сейчас читают

Много страхов из ничего, вступаем в сезон большой Воды! Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
Как узнать характер мужчины по месяцу его рождения
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака