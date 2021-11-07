Продюсер Влада А4 объяснила, куда пропал блогер

Поклонники беспокоятся, что их любимца могли похитить с целью отобрать канал с 30 миллионами подписчиков.

Продюсер Влада Бумаги Екатерина Стабровская порекомендовала поклонникам следить за новостями в соцсетях своего подопечного. Так она прокомментировала исчезновение блогера в начале октября.

«К сожалению, я не могу делать каких-либо заявлений по этому поводу. Поэтому следите за нашими соцсетями, ролики мы снимать продолжаем, Instagram он ведет», — заявила Стабровская в комментарии 5-tv.ru.

Ранее пользователи соцсетей обеспокоились таинственным исчезновением блогера Влада Бумаги, также известного как Влад А4. На его YouTube-канал с ориентированным на детей контентом подписаны 34,7 миллиона человек. Последние восемь роликов на канале вышли без участия блогера, а сам он давно не выкладывал посты в социальных сетях.

Поклонники предполагают, что Влада А4 могли похитить его же друзья с целью отобрать канал. Согласно другим версиям, он занят съемками в кино, заболел, взял отпуск или занялся продюсированием. Также есть предположение, что исчезновение — это трюк для привлечения внимания к творчеству блогеру. Продюсер Влада А4 не стала подтверждать или опровергать эти версии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер-миллионник Александра Балковская, известная как Саша Спилберг, объяснила причины своего недельного отсутствия в медиапространстве.