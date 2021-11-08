Дилара в розовом мини жарко поцеловала Моргенштерна на сцене во время концерта

Супруга рэпера, которую часто критикуют за пышные формы, своим платьем дерзко ответила всем — она прекрасна и желанна в любой форме.

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина блеснула пышными формами в провокационном мини на концерте супруга. В перерыве между выступлениями она вышла на сцену и страстно поцеловала возлюбленного, чему тот необычайно обрадовался.

На музе исполнителя было яркое платье-бандо цвета фуксия, открывающее ноги и плечи, а также мечта главных модниц мира — туфли Versace на платформе и огромном каблуке в тон. На подиуме и в рекламной кампании бренда эту обувь рекламировали Белла Хадид, Мика Арганьярас и Рианна Ван Ромпей, подпольные фабрики шьют таких тысячи, но у артиста на миллион долларов, как он себя называет, наверняка нашлись 100 тысяч рублей (столько туфли стоили в августе в ЦУМе) на оригинал.

Предметом бурного обсуждения после публикации ролика стал не столько наряд Зинатуллиной, сколько ее фигура. В последнее время девушку все чаще критикуют за формы, хотя едва ли их можно назвать грандиозными. Однако в Instagram звезда обычно выглядит стройнее — на ее фото нет ни округлого животика, ни круглых бедер. Дилару фолловеры обвиняют в слишком усердной обработке снимков для соцсетей.

К хейту девушка, как и ее избранник, относится снисходительно. Известность обрекает на рассмотрение персоны буквально под микроскопом. Недавно Зинатуллина, уставшая от злобных выпадов и упреков в сети, объявила, что весит 61 килограмм и не стесняется этого. Стоило ли стесняться или весить 45 — вопрос риторический. Несмотря ни на что, очевидно, Моргенштерн свою даму обожает и с нескрываемым удовольствием целует в ответ. Даже на сцене во время концерта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Алишер Моргенштерн потратил на свадьбу с Диларой Зинатуллиной в Москве. Как известно, он также провел второй праздник в родной Уфе — специально для бабушки, которая не смогла приехать на первый.