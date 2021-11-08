Тяжелобольного Валерия Гаркалина экстренно прооперировали

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Карина Бернтгольц
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В грудной клетке артиста начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие.

Тяжелобольного Валерия Гаркалина экстренно прооперировали

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тяжелобольного Валерия Гаркалина экстренно прооперировали. Состояние находившегося в реанимации артиста начало еще сильнее ухудшаться из-за скопления воздуха в грудной клетке — он начал давить на легкие. Медики сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг.

«Лечащий врач осмотрел мужчину, проверил все жизненные показатели и установил, что у артиста случился спонтанный пневмоторакс. <…> Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 мл лизированной крови», — рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Откачанную из грудной клетки Гаркалина  жидкость отправили в лабораторию на анализы. Состояние звезды после экстренной операции нормализовалось. Дренажный шланг из грудной клетки актера решили не извлекать во избежания повторения тяжелой ситуации.

Состояние Валерия Гаркалина врачи оценивают как тяжелое. Он находится в реанимации, на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

 

 

 

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