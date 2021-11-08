Пиво и вино снижают риск умереть от болезней сердца

Согласно исследованиям австралийских ученых, умеренное употребление спиртного оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему у пожилых людей.

Алкоголь может быть не только ядом, но и лекарством — согласно исследованиям ученых из австралийского Университета Монаша, ежедневное употребление пива или вина может помочь людям старшего возраста предупредить возможные проблемы с сердцем.

Издание Daily Mail сообщает, что исследователи наблюдали последствия употребления умеренного употребления алкоголя у 18 тысяч человек у людей старше 70 лет США и Австралии — и уверены, что употребление пяти — десяти напитков в неделю снижает риск умереть из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Мы с большой уверенностью можем сказать, что умеренное потребление алкоголя, по-видимому, не причиняет вреда пожилым людям в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении общей смертности», — пояснил профессор медицины Робин Вудс.

К этому выводу их подтолкнули наблюдения за другим экспериментом — в рамках исследований по влиянию аспирина на здоровье пожилых людей от его участников требовалось сообщать об употреблении алкоголя.

Исследование по употреблению алкоголя продолжалось почти пять лет, и за это время состояние сердечно-сосудистой системы трезвенников ухудшилось сильнее, чем у тех кто иногда позволяет себе пропустить бокал-другой.

Но ведущий автор исследования доктор Нойманн подчеркивает, что все участники эксперименты были здоровы и активны — заключения исследования не касаются пожилых людей, не ведущих активный образ жизни, тем более — испытывающих проблемы со здоровьем.

Кроме того, алкоголь влияет не на одну систему, а на весь организм в целом — увеличивает риск развития онкологических заболеваний, инсультов и печеночной недостаточности, и не стоит оправдывать злоупотребление спиртным, прикрываясь этим исследованием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что еще алкоголь может влиять крайне негативно — оказалось, что вино крайне разрушительно воздействует на женскую красоту.