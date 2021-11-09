России не обязательно так сильно вкладываться, как США, достаточно просто обозначить себя близ их территории.

Флот США проводит масштабные военные учения на территории Черного моря. За этими маневрами непрерывно наблюдают вооруженные силы России. Многие эксперты оценивают эти действия как провокацию, чтобы развязать очередной вооруженный конфликт. Однако американская сторона не осмелится на подобный шаг. Все ее действия — это лишь попытка США показать свое превосходство, рассказал в беседе с 5-tv.ru военный эксперт, полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Литовкин Виктор.

«Но нам есть что на это ответить. Я думаю, мы проведем такие же учения в Мексиканском заливе, под боком у Соединенных Штатов, и пусть они тогда повизжат, поскалят зубы — мы им ответим тем же самым», — рассказал эксперт.

Он отметил, что США вкладывает очень большие финансовые ресурсы в свои «провокации». Россия не может позволить действовать также «нахально». Литовкин считает, что нашей стране вовсе не обязательно так сильно вкладываться — достаточно просто обозначить себя на территории Америки.

«У нас есть Ту-160, которые могут долететь до Америки с крылатыми ракетами. У нас есть корабли, которые могут прийти в Атлантический океан со стратегическими ракетами», — поделился обозреватель.

Военный эксперт говорит, что ВМФ России не дает американской стороне чувствовать свое превосходство даже в Средиземном море, куда, к слову, недавно прибыли минный тральщик «Вице-адмирал Захарьин», противодиверсионный катер П-191 «Кадет» и морской буксир МБ-304.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении эксперта касательно опасности военного вторжения ВМФ США в Россию.