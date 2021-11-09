Лолита в боди со шваброй в руках похвасталась фигурой: «Решила убрать за собой»

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Мадлена Гришина
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Знаменитость поразила поклонников весьма необычным танцем.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская не стыдится и не стесняется демонстрировать публике себя настоящую. Вот и на этот раз она поразила поклонников необычным танцем. Надев леопардовый боди, включив композицию Светланы Лободы и взяв в руки швабру, начала драить полы.

«Улетая, решила убрать за собой. Хоть настроение далекое от „американо“, но песня Светы уж больно нравится», — подписала «горячий» танец Милявская.

Исполняя «номер», Лолита начала размахивать шваброй над головой, но едва не упала. Под занавес знаменитость рассмеялась и несколько раз задорно подпрыгнула.

Своеобразный танец певицы привел поклонников в восторг. Они восхитились стройной фигурой 57-летней артистки.

«Молодец, всегда позитив!»

«Лолиточка - улетная просто! Шикарная, молодец! До сих пор вспоминаю ваш концерт в Кирове!»

«Бомбическая женщина!»

«Красоточка, обожаю! Юморная», — написали восхищенные фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Нюши станцевала в туфлях на дне бассейна.

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