Ученые открыли универсальное средство против рака

|
Алексей Хитров
1 089

Один из заменителей глюкозы блокирует рост злокачественных клеток и не вызывает побочных эффектов.

Ученые открыли универсальное средство против рака

Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann/imagebroker

Сахар манноза, один из заменителей глюкозы, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усилить эффект химиотерапии. К такому выводу пришли ученые Института исследования рака в Великобритании. Результаты их изысканий опубликованы на сайте EurekAlert!.

В ходе исследования маннозу давали страдающим от рака поджелудочной железы, кожи или легких мышам. Оказалось, что этот сахар тормозит рост опухоли и не вызывает побочных эффектов. Кроме того, на фоне маннозы противораковые препараты начали убивать не 10–15%, а 30–50% опухолевых клеток.

Ученые обнаружили, что манноза способна блокировать поступление в злокачественные клетки необходимых им для роста углеводов. Вместе с тем она не затрагивает способность поглощать глюкозу у нормальных тканей.

Действие маннозы также проверили на клеточных культурах различных типов рака, включая лейкемию, остеосаркому, рак яичников и кишечника. Некоторые клетки реагировали на сахар, а другие продолжали делиться и расти. Теперь исследователи собираются выяснить, почему манноза действует избирательно, а также будет ли она эффективна при лечении рака у человека.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, исследователи из университета Монпелье во Франции выдвинули гипотезу, согласно которой половое размножение представляет собой механизм защиты от злокачественных клеток.

+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.70
-0.59 81.79
-0.86
Передышка посреди недели: китайский совет дня на среду, 10 ноября

Последние новости

15:22
Тодоренко защитила Бородину после падения на лед: «Такой ее не привыкли видеть»
15:22
Песков: пресс-конференция Путина пройдет в очном формате
15:17
Ученые Петербурга обнаружили блокирующий COVID-19 продукт
15:10
В Кремле прокомментировали заявления о введении обязательной вакцинации от COVID-19
15:09
Нарушения слуха у пожилых после COVID-19 наблюдают почти в половине случаев
14:52
Главные светские скандалы российских звезд в 2021 году

Сейчас читают

Запаситесь терпением и благоразумием: таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября
Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа