Ученые открыли универсальное средство против рака

Сахар манноза, один из заменителей глюкозы, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усилить эффект химиотерапии. К такому выводу пришли ученые Института исследования рака в Великобритании. Результаты их изысканий опубликованы на сайте EurekAlert!.

В ходе исследования маннозу давали страдающим от рака поджелудочной железы, кожи или легких мышам. Оказалось, что этот сахар тормозит рост опухоли и не вызывает побочных эффектов. Кроме того, на фоне маннозы противораковые препараты начали убивать не 10–15%, а 30–50% опухолевых клеток.

Ученые обнаружили, что манноза способна блокировать поступление в злокачественные клетки необходимых им для роста углеводов. Вместе с тем она не затрагивает способность поглощать глюкозу у нормальных тканей.

Действие маннозы также проверили на клеточных культурах различных типов рака, включая лейкемию, остеосаркому, рак яичников и кишечника. Некоторые клетки реагировали на сахар, а другие продолжали делиться и расти. Теперь исследователи собираются выяснить, почему манноза действует избирательно, а также будет ли она эффективна при лечении рака у человека.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, исследователи из университета Монпелье во Франции выдвинули гипотезу, согласно которой половое размножение представляет собой механизм защиты от злокачественных клеток.